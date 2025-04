Notizieaudaci.it - Caso Ilaria Sula: Mark Samson non era solo, spunta una nuova inquietante testimonianza

L’omicidio dino nuovi elementi Nel corso della puntata di Chi l’ha visto? del 9 aprile, Federica Sciarelli ha approfondito l’atroce femminicidio di, la studentessa 22enne di Terni uccisa dall’ex fidanzato.Una giovane donna ha raccontato in trasmissione di aver ricevuto messaggi dal 23enne prima e dopo l’uccisione di.Unaragazza nel mirino: la chata Chi l’ha vistoaveva appena conosciuto la ragazza tramite chat e insisteva per incontrarla: «Mi ha chiesto se avevo coinquilini e mi ha mandato una foto vicino casa mia», ha raccontato.Anche il 27 marzo, mentre usava il telefono della vittima per depistare parenti e amici, continuava a cercare la ragazza: «Voleva salire da me, diceva di portarmi un cornetto», ha aggiunto.