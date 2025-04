Pescara per la prima volta teatro di una sfida per un titolo europeo professionistico donne | Jasmine Di Felice sul ring

E' un momento d'oro per la boxe abruzzese. Davide De Lellis è pronto a sfidare Christian Schembri, potente altleta maltese, per il titolo Ibo Mediteraneo dei Supermedi. L'incontro si terrà a Montesilvano al Palaroma il 18 aprile, dove esattamente un mese dopo (17 maggio) Edoardo D'Addazio.

Pescara per la prima volta teatro di una sfida per un titolo europeo professionistico donne: Jasmine Di Felice sul ring.

Pescara per la prima volta teatro di una sfida per un titolo europeo professionistico donne: Jasmine Di Felice sul ring - Sabato 12 aprile il Palazzetto Simona Cornacchia di via Elettra ospiterà il match per il “Titolo Continentale Ebu Silver Pesi Super Piuma” ... (ilpescara.it)

