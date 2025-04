Troppo Bodo Glimt per la Lazio! Sconfitta dura ora serve impresa

Lazio ha perso l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo Glimt con il risultato di 2-0. Difficile ora la rimonta dei biancocelesti, che non danno continuità all'ultimo successo. ANDATA – Il Bodo Glimt domina e batte la Lazio con il risultato di 2-0 in Norvegia. L'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League va nel peggiore dei modi per la squadra di Marco Baroni, che non scende praticamente mai in campo dimostrando di soffrire le temperature proibitive e il sintetico. La Lazio inizia senza Taty Castellanos, entrato solo nel secondo tempo ma almeno recuperato pienamente per i prossimi impegni. Il suo impiego non è comunque servito a nulla, perché gli italiani non hanno mai tirato in porta. O meglio, solo una volta con Alessio Romagnoli su calcio d'angolo. La fortuna ha permesso alla Lazio di finire il primo tempo sul pareggio, ma al 46? della ripresa gli avversari hanno subito trovato il vantaggio con un imbucata centrale di Saltnes.

