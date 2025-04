Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO BODO/GLIMT-LAZIO 2-0: Vecino sbaglia tutto, Baroni male e graziato

Leggi su Calciomercato.it

Voti edel match dell’Aspmyra Stadion valido per l’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League 2024/25Isaksen (LaPresse) – calciomercato.itHaikin svSjovold 6,5Gundersen 6,5Bjortuft 6,5Bjorkan 7Evjen 7Berg 7Saltnes 7,5Blomberg 6,5Hogh 6,5. Dall’81’ Hermersen svHauge 6,5All.: Knutsen 7,5Mandas 7Marusic 5,5Gila 5Romagnoli 5Hysaj. 5 Dal 46? Lazzari 5,5Guendouzi 5FLOP4: peggiore in campo per distacco in una partita dove c’è stato più o meno l’imbarazzo della scelta. Costantemente fuori posizione, in ritardo su ogni pressione, approssimativo anche a livello tecnico, errori a profusione in uscita e assente in una altrettanto assente fase offensiva della. Fisicamente continua a essere in ritardo, è un disastro su tutta la linea.Isaksen 4,5.