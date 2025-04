Lapresse.it - Moda: Santo Versace, sono felice, con Prada la Medusa torna in Italia

Santo Versace: un’icona della moda e del bene comune.

La nuova vita di Santo Versace: “In testa e nel cuore la solidarietà. La morte di Gianni mi ha cambiato, per 4 anni sono andato a dormire nel suo letto”.

Santo Versace: “Io e Gianni abbiamo fondato l’azienda, Donatella ha preso dopo le redini".

Santo Versace: «A sei anni spalavo il carbone. Per Donatella ero come un padre. Dopo che Gianni è morto ho dormito nel suo letto per anni».

Moda, laurea honoris causa a Santo Versace: “Sono strafelice”.