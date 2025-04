Corleone via libera dalla cabina di regia | arrivano i finanziamenti previsti per le aree interne

Corleone e altre cinque aree interne arriva il via libera dalla cabina di regionale nazionale del Pnrr. Così è stato stabilito al termine dell'incontro che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi, a Roma, che ha sancito, fa sapere il presidente Renato Schifani, il riconoscimento del finanziamento. Palermotoday.it - Corleone, via libera dalla cabina di regia: arrivano i finanziamenti previsti per le aree interne Leggi su Palermotoday.it Pere altre cinquearriva il viadi regionale nazionale del Pnrr. Così è stato stabilito al termine dell'incontro che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi, a Roma, che ha sancito, fa sapere il presidente Renato Schifani, il riconoscimento del finanziamento.

Aree interne, via libera a sei nuove unioni di Comuni: una è in provincia. Nebrodi, Alcantara e "Valli Joniche", anche nel Messinese nuove unioni di Comuni. Corleone, via libera dalla cabina di regia: arrivano i finanziamenti previsti per le aree interne. Ne parlano su altre fonti

Aree interne, via libera e finanziamento in arrivo per l’Etna-Nebrodi-Alcantara - Roma – Ottiene il via libera dalla cabina di regia nazionale, riunitasi ieri a Palazzo Chigi, l ‘area interna Etna-Nebrodi Alcantara. Il tavolo tecnico definisce altre cinque nuove aree interne che si ... (tempostretto.it)

Aree interne, via libera a sei nuove unioni di Comuni in Sicilia - PALERMO – Via libera dalla cabina di regia nazionale, riunitasi ieri a Palazzo Chigi, a sei nuove aree interne che si sommano alle cinque esistenti. A comunicarlo è il presidente della Regione Renato ... (livesicilia.it)

Pnrr: via libera da Cabina di regia alla sesta Relazione al Parlamento - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 mar - La Cabina di regia Pnrr, riunitasi oggi a Palazzo Chigi e presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso ... (ilsole24ore.com)