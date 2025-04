Panorama.it - «La vera emergenza è l’estremismo tra i minorenni, ormai dilagante»

Leggi su Panorama.it

È entrato in Polizia quando in Italia non era ancora tramontata la follia brigatista. Nella sua Padova si è occupato per anni degli allievi del cattivo maestro Toni Negri. Ha dovuto spegnere i bollori degli Antagonisti capitanati da Luca Casarini, non ancora fratacchione laico. Ma adesso deve misurarsi con emergenze del tutto nuove. Lucio Pifferi, 59 anni, per 12 anni dirigente della Digos patavina e per 9 di quella di Firenze, è il capo dell’Antiterrorismo italiano. Mentre osserva gli acquedotti romani che si scorgono dalla finestra del suo ufficio cita con nonchalance le acqueforti settecentesche di Giovanni Battista Piranesi, ma poi torna alla sua realtà quotidiana. Fatta di dossier sulla minaccia jihadista o sul rischio del momento, la nebulosa dell’eversione minorile, dove il proselitismo si sta diffondendo attraverso le piattaforme di gaming.