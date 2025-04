Lettera43.it - Trump: «Siamo vicini alla liberazione degli ostaggi a Gaza»

Durante una riunione di governo giovedì, Donaldha dichiarato che i negoziati per il rilasciodetenuti astanno facendo progressi. «a riaverli indietro», ha detto riferendosi ai prigionieri del gruppo palestinese. Ha aggiunto che stava trattando con Israele e Hamas, senza però fornire ulteriori dettagli sulle discussioni in corso. Lo riporta Reuters. Secondo un articolo pubblicato oggi dal New York Times, i funzionari statunitensi sono sotto pressione per portare a termine i negoziati rapidamente. Il quotidiano ha ricostruito il risultato di trattative avvenute in questi mesi direttamente tra gli Stati Uniti e Hamas: un’inversione rispettopolitica storica di Washington, che vietava il contatto diretto con il gruppo palestinese, perché considerato un’organizzazione terroristica.