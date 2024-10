Striscione contro i bombardamenti a Gaza, apicoltore multato a Desio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Marco Borella, apicoltore di Desio (Monza e Brianza), ha ricevuto una multa di 430 euro per essersi rifiutato di rimuovere uno Striscione dal suo banchetto al mercato, che recitava “Stop bombing Gaza – Stop genocide”. Borella ha raccontato l’episodio a Radio Popolare, spiegando che due carabinieri gli hanno chiesto di togliere il cartello, ritenuto “propaganda Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Marco Borella,di(Monza e Brianza), ha ricevuto una multa di 430 euro per essersi rifiutato di rimuovere unodal suo banchetto al mercato, che recitava “Stop bombing– Stop genocide”. Borella ha raccontato l’episodio a Radio Popolare, spiegando che due carabinieri gli hanno chiesto di togliere il cartello, ritenuto “propaganda

