Stellantis | -20% consegne consolidate in terzo trimestre 2024**

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - Le(i volumi di veicoli consegnati alla rete di vendita, ai distributori o direttamente dal costruttore ai clienti finali, che determinano i ricavi del Gruppo) nelchiuso il 30 settembre 2024 sono state stimate in 1.148mila unità , il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo comunica Stellantis. Il calo delleè stato maggiore rispetto a quello delle vendite ai clienti finali nel periodo, che si sono ridotte di circa il 15%, scontando l'impatto temporaneo della transizione del portafoglio prodotti e delle iniziative di riduzione delle scorte presso la rete. La riduzione, dunque, per Stellantis riflette le iniziative di riduzione delle scorte nonché gli impatti dei lanci dei nuovi prodotti. Dai progressi su entrambi ci si attende un posizionamento più forte del Gruppo per il futuro.