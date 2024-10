Liberoquotidiano.it - "Sono imbarazzato": Barbacetto attacca Toti in diretta e se ne va, caos | Video

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "a sentirmi fare la morale da uno che ha appena patteggiato una pena da 2 anni e un mese per corruzione": Giannilo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi all'ex governatore della Liguria, Giovanni, ospite in studio. "Non mi faccio fare la lezione da uno che ha ammesso in qualche modo la corruzione - ha proseguito il giornalista del Fatto Quotidiano -. Il patteggiamento è deciso da un giudice. Il giudice ha l'obbligo, per l'articolo 129 del codice di procedura penale, di vedere se per caso c'è prima il proscioglimento, cioè deve decidere prima se lo ritiene innocente, se non lo ritiene accetta il patteggiamento". Per questo, ha continuato, "il patteggiamento è un'ammissione di responsabilità , il patteggiamento per un reato così grave come la corruzione per esercizio della funzione".