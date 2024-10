Smart working per il Giubileo a Roma: c’è l’accordo, molti dipendenti lavoreranno da casa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un accordo quadro sullo Smart working e sul telelavoro, per implemetarlo e permettere ai dipendenti sia pubblici che privati di lavorare da casa. È quanto è emerso nell'incontro in Campidoglio tra Gualtieri, i sindacati e le aziende private. Fanpage.it - Smart working per il Giubileo a Roma: c’è l’accordo, molti dipendenti lavoreranno da casa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un accordo quadro sulloe sul telelavoro, per implemetarlo e permettere aisia pubblici che privati di lavorare da. È quanto è emerso nell'incontro in Campidoglio tra Gualtieri, i sindacati e le aziende private.

Accordo Quadro sullo Smart Working : Un Passo Avanti per Roma in Vista del Giubileo 2025 - Con l’accordo sullo smart working, Roma si prepara a gestire al meglio le sue risorse in un periodo di grande trasformazione, garantendo così il supporto necessario a cittadini e lavoratori in vista di eventi storici come il Giubileo del 2025. Questo approccio collaborativo, che mette in evidenza l’importanza del dialogo sociale, si pone come un esempio di come le sfide contemporanee possano ... (Gaeta.it)

Misure da adottare anche nell'eventualità dello smart working : ecco le informazioni - In caso di apparecchiature elettriche o elettroniche, egli deve prediligere quelle a “doppio isolamento”, ovvero quelle costruite in maniera tale da evitare che un eventuale guasto possa causare il contatto con tensioni pericolose da parte dell’utilizzatore. Insomma, ci troviamo di fronte a una serie di norme che tendono a regolamentare e a tutelare il lavoro da casa, rendendola, dunque, ... (Quotidiano.net)

Ubisoft cambia le regole sullo smart working : scatta lo sciopero negli uffici di Milano - Hanno incrociato le braccia a inizio mattina e proseguiranno così fino a sera i 100 dipendenti milanesi della Ubisoft, colosso francese dei videogiochi. Il motivo? La decisione da parte dell’azienda di stravolgere le regole dello smart working, cambiamento che ha già provocato tre giorni di... (Milanotoday.it)