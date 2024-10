Quotidiano.net - Sicurezza sul web, la sanità sempre più presa di mira

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quarantacinque 'eventi cyber' (avvenimenti con un impatto potenziale) e 21 'incidenti cyber' (con impatto confermato) tra il 2022 e il 2023 e rispettivamente 46 e 31 in appena 8 mesi del 2024. Sono i numeri che descrivono l'impennata di attacchi hacker nel settore sanitario. Basti pensare che ben 31 degli 'incidenti cyber' - sottolinea un rapporto curato dall'Agenzia per la cybernazionale - sono avvenuti lo scorso luglio: un attacco alla catena di approvvigionamento che ha coinvolto un fornitore di servizi IT generando impatti sui propri clienti operanti nella. Dal report emerge che le analisi sugli incidenti "mostrano che i tentativi di attacco spesso hanno successo poiché alcune pratiche di, anche elementari, vengono ignorate o mal implementate.