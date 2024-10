Shoah: Fontana, 'memoria rastrellamento ghetto Roma è dovere morale' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott (Adnkronos) - "Il 16 ottobre rinnova il ricordo doloroso, a 81 anni di distanza, del rastrellamento del ghetto di Roma. Più di 1.000 persone di religione ebraica furono deportate dai nazisti con la complicità del regime fascista, segnando una delle pagine più buie della nostra storia". Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fonata. "Solo 16 di loro fecero ritorno a casa. Nemmeno i bambini, gli anziani e le donne furono risparmiati. Ricordare è un dovere morale. La memoria, le testimonianze e lo studio del passato alimentano la conoscenza e la consapevolezza, e sono motore dell'impegno nella difesa dei valori di dignità e umanità", aggiunge Fontana. Liberoquotidiano.it - Shoah: Fontana, 'memoria rastrellamento ghetto Roma è dovere morale' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ott (Adnkronos) - "Il 16 ottobre rinnova il ricordo doloroso, a 81 anni di distanza, deldeldi. Più di 1.000 persone di religione ebraica furono deportate dai nazisti con la complicità del regime fascista, segnando una delle pagine più buie della nostra storia". Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fonata. "Solo 16 di loro fecero ritorno a casa. Nemmeno i bambini, gli anziani e le donne furono risparmiati. Ricordare è un. La, le testimonianze e lo studio del passato alimentano la conoscenza e la consapevolezza, e sono motore dell'impegno nella difesa dei valori di dignità e umanità", aggiunge

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando l’Europa cristiana dimenticò il quinto comandamento - La commemorazione è stata organizzata dall’Associazione Ricordiamo Insieme, fondata nel 2012 dalla coppia tedesca Friederike e Tobias Wallbrecher e da tre donne ebree romane, Grazia, Rivka e Sara ... (acistampa.com)

Il ricordo del "Sabato Nero", perchè mai si banalizzi la guerra. La Comunità ebraica di Roma e Sant'Egidio insieme per il 16 ottobre - La Comunità di Sant’Egidio e la Comunità Ebraica di Roma si sono unite per la commemorazione del tragico rastrellamento del 16 ottobre 1943, noto come il “Sabato nero”, quando più di 1000 ebrei romani ... (santegidio.org)

Rocca a cerimonia 81° anniversario rastrellamento del Ghetto di Roma - Il 16 ottobre 1943 Roma fu teatro di uno dei crimini più efferati della storia italiana: 1.259 innocenti, tra cui 200 bambini, vennero strappati via dalle loro famiglie per essere deportati nei campi ... (expartibus.it)