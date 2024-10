Serie A1 Femminile 2024/2025 volley: tutti i risultati e la classifica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) tutti i risultati e la classifica della regular season della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. I Giochi Olimpici di Parigi hanno regalato all’Italvolley il primo storico oro grazie al trionfo delle azzurre di Julio Velasco, ma ora è tempo di tornare in campo per la stagione dei club. Le migliori giocatrici del mondo sono pronte a darsi battaglia nella massima Serie del campionato italiano, il più competitivo al mondo. Quattordici le squadre al via con la solita favorita Conegliano, che va a caccia di un altro en-plein di trofei ma mai come quest’anno avrà del filo da torcere. La principale avversaria è Milano, anche Scandicci vuole inserirsi nella lotta, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito, tutti gli esiti delle partite e la classifica della regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)e ladella regular season dellaA1di. I Giochi Olimpici di Parigi hanno regalato all’Italil primo storico oro grazie al trionfo delle azzurre di Julio Velasco, ma ora è tempo di tornare in campo per la stagione dei club. Le migliori giocatrici del mondo sono pronte a darsi battaglia nella massimadel campionato italiano, il più competitivo al mondo. Quattordici le squadre al via con la solita favorita Conegliano, che va a caccia di un altro en-plein di trofei ma mai come quest’anno avrà del filo da torcere. La principale avversaria è Milano, anche Scandicci vuole inserirsi nella lotta, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito,gli esiti delle partite e ladella regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

Volley femminile - Cazaute e Orro affondano Chieri : Milano vola in vetta alla A1 dopo l’anticipo della 13ª giornata! - Chieri non c’è più, Milano tiene il cambio palla senza troppi problemi e si impone con il punteggio di 25-14 con un ace di Sylla sul match ball. Chieri, con Skinner che alza il ritmo, mette qualche preoccupazione alla squadra di casa arrivando sul 20-18 ma nel finale un paio di errori delle piemontesi rilanciano la Numia che vince 25-20 e si porta sull’1-0. (Oasport.it)

LIVE Milano-Chieri 3-1 - A1 volley femminile in DIRETTA : le lombarde vincono una sfida complessa e volano in classifica! - 19-11 Scappa il primo tempo di Kurtagic. 2-3 Sovrapposto di Orro, questa volta Daalderop non può sbagliare. 3-3 Ancora un colpo in parallela di Omoruyi. 10-6 Sylla stringe la diagonale da posto quattro. 7-6 Ancora un primo tempo di Heyrman, percentuali folli per lei. 22-22 Errore pesante di Omoruyi, si continua a viaggiare in parità. (Oasport.it)

LIVE – Milano-Chieri 25-20 26-24 25-27 25-14 : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Le ragazze di Stefano Lavarini, orfane di Paola Egonu, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare il terzo successo in altrettante partite di campionato e prendersi così la prima posizione provvisoria in classifica. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20. (Sportface.it)