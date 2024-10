Renault 4 E-Tech Electric, anteprima al Salone dell’Auto di Parigi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova Renault 4 E-Tech Electric è stata presentata in occasione dell’edizione 2024 del Salone dell’Auto di Parigi. Rende omaggio alla storica antenata, della prima generazione di Renault 4 sono stati venduti oltre 8 milioni di unità in cinque continenti. È il modello più venduto in assoluto del costruttore automobilistico francese. Con il lancio L'articolo Renault 4 E-Tech Electric, anteprima al Salone dell’Auto di Parigi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – La nuova4 E-è stata presentata in occasione dell’edizione 2024 deldi. Rende omaggio alla storica antenata, della prima generazione di4 sono stati venduti oltre 8 milioni di unità in cinque continenti. È il modello più venduto in assoluto del costruttore automobilistico francese. Con il lancio L'articolo4 E-aldiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Fusilli “Con Renault 4 E-Tech Electric il sogno diventa realtà” - PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Per raggiungere l’obiettivo zero emissioni nel 2040 in Europa e nel 2050 in tutto il mondo stiamo rivoluzionando il modo di progettare e produrre i veicoli”. Così Raffaele Fusilli, Amministratore delegato di Renault Italia parla della presenza della Marca francese al Salone dell’Auto di “casa”, quello di Parigi, dove in anteprima mondiale viene presentata ... (Unlimitednews.it)