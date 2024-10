Rebecca Corsi: «Mamma e dirigente, sono ruoli compatibili: le due cose possono coesistere» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole di Rebecca Corsi, vice presidente dell’Empoli, sul suo ruolo di dirigente e come si concilia con quello di madre Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli, ha parlato nel corso di di Sport business talk, webinar di LegisLab academy. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA. «Mamma e dirigente di calcio di un Calcionews24.com - Rebecca Corsi: «Mamma e dirigente, sono ruoli compatibili: le due cose possono coesistere» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le parole di, vice presidente dell’Empoli, sul suo ruolo die come si concilia con quello di madre, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli, ha parlato nel corso di di Sport business talk, webinar di LegisLab academy. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA. «di calcio di un

Empoli - Rebecca Corsi : “Essere sia mamma che dirigente di un club si può” - Queste le parole di Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli, nel corso di Sport business talk, webinar di LegisLab academy: “Per la mia esperienza è normale che si debbano fare dei sacrifici ma allo stesso tempo cerco di non mancare in nessuna delle due cose. Provo a godermi mia figlia, di stare con lei più tempo possibile durante la giornata e allo stesso tempo di ... (Sportface.it)

Empoli-Juventus - Rebecca Corsi : “Sentiamo il calore dei nostri tifosi” - . Lo ha detto la vicepresidente dell’Empoli, Rebecca Corsi, a Dazn prima del match contro la Juventus: “Il nostro mercato? Per noi sostenibilità vuol dire creare valore e inserire qualche giovane in rosa, qualcuno deve pur iniziare a prendersi dei rischi, e quest’anno rinunciando anche a fare qualche uscita importante”. (Sportface.it)

Empoli - Rebecca Corsi SFIDA la Juve : «Hanno già un’IDENTITA’ precisa con Thiago Motta - ma non vediamo l’ORA. Possiamo metterli in DIFFICOLTA’» - INIZIO STAGIONE – «Un bell’inizio, ma è solo un inizio. Le parole di Rebecca Corsi, amministratrice delegata dell’Empoli, sulla sfida in programma contro la Juventus Rebecca Corsi, ad dell’Empoli, ha parlato a Tuttosport della sfida in programma contro la Juventus. Siamo consapevoli delle difficoltà della Serie A, di quanto il percorso sia ancora lunghissimo. (Calcionews24.com)