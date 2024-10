Psichiatra uccisa, imputato confessa in aula (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ha confessato in aula Gianluca Paul Seung, il 34enne a processo per l'omicidio di Barbara Capovani, la psichiatria aggredita nell'aprile 2023 all'esterno del Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa dove lavorava. E' accaduto durante l'udienza del processo apertosi nel dicembre dell'anno scorso a Pisa. L'imputato, ex paziente della vittima, per la prima volta aveva ammesso le sue responsabilità con i periti che dovevano valutare la sua capacità di intendere e di volere. Seung ha parlato per circa un'ora, affermando "di essere l'aggressore di Barbara Capovani e di averla portata alla morte il 21 aprile del 2023 a Pisa nell'ospedale Santa Chiara, davanti al reparto di psichiatria dove lavorava": "Sono andato lì per sfregiarla ma non per ucciderla, non è stato niente di premeditato". Quotidiano.net - Psichiatra uccisa, imputato confessa in aula Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Hato inGianluca Paul Seung, il 34enne a processo per l'omicidio di Barbara Capovani, la psichiatria aggredita nell'aprile 2023 all'esterno del Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa dove lavorava. E' accaduto durante l'udienza del processo apertosi nel dicembre dell'anno scorso a Pisa. L', ex paziente della vittima, per la prima volta aveva ammesso le sue responsabilità con i periti che dovevano valutare la sua capacità di intendere e di volere. Seung ha parlato per circa un'ora, affermando "di essere l'aggressore di Barbara Capovani e di averla portata alla morte il 21 aprile del 2023 a Pisa nell'ospedale Santa Chiara, davanti al reparto di psichiatria dove lavorava": "Sono andato lì per sfregiarla ma non per ucciderla, non è stato niente di premeditato".

