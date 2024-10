Primo laureato al carcere Pagliarelli di Palermo, architetto con 110 e lode (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A renderlo noto è il garante comunale dei detenuti Pino Apprendi Prima laurea di un detenuto al carcere Pagliarelli di Palermo. Oggi un giovane detenuto si è laureato in Architettura con la tesi su 'Greentrification'. A renderlo noto è il garante comunale dei detenuti Pino Apprendi. Si tratta della prima laurea dopo la firma dell'accordo Sbircialanotizia.it - Primo laureato al carcere Pagliarelli di Palermo, architetto con 110 e lode Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A renderlo noto è il garante comunale dei detenuti Pino Apprendi Prima laurea di un detenuto aldi. Oggi un giovane detenuto si èin Architettura con la tesi su 'Greentrification'. A renderlo noto è il garante comunale dei detenuti Pino Apprendi. Si tratta della prima laurea dopo la firma dell'accordo

Il riscatto dell’ex detenuto : “In carcere volevo uccidermi - ora sono laureato a Siena” - La polizia penitenziaria fa quel che può, ma le risorse sono scarse rispetto al numero dei detenuti, quindi anche più stressate, costantemente sotto pressione. Sono stato ammesso a un dottorato di ricerca e, nel frattempo, lavoro come receptionist in un resort in Toscana". In che senso? "Lì non c’era nulla, a parte il posto per dormire. (Lanazione.it)