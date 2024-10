Presentata la rassegna teatrale 2024/2025 al Teatro Madrearte di Villaricca (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un Teatro costruito con passione e mantenuto con amore per l’arte e la divulgazione culturale. Il Madrearte Presenta la rassegna 2024/2025. Ad inaugurare il cartellone ci sarà Ettore Massa. Appuntamento anche con Salvatore Gisonna e Peppe Laurito. Madrearte è anche una fucina di talenti con laboratori e corsi i cui docenti a loro volta si esibiranno L'articolo Presentata la rassegna teatrale 2024/2025 al Teatro Madrearte di Villaricca Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Presentata la rassegna teatrale 2024/2025 al Teatro Madrearte di Villaricca Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uncostruito con passione e mantenuto con amore per l’arte e la divulgazione culturale. IlPresenta la. Ad inaugurare il cartellone ci sarà Ettore Massa. Appuntamento anche con Salvatore Gisonna e Peppe Laurito.è anche una fucina di talenti con laboratori e corsi i cui docenti a loro volta si esibiranno L'articololaaldiTeleclubitalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rassegna "Amici in teatro" Al Convento : si comincia con lo spettacolo musicale “Te quiero Sicilia” di Alberto Alamia - Sei opere, in sei mesi, in otto serate per intrattenere il pubblico con quella magica parola che è “allegria”. . . . Si comincia con lo spettacolo musicale “Te quiero. Avrà inizio il 16 novembre, alle 21,15, al teatro Al Convento, a Palermo, la rassegna “Amici in teatro” diretta da Giovanna Carrozza. (Palermotoday.it)

Al via Costellazioni - la rassegna teatrale diffusa di teatro - poesia - performance - musica e incontri a Torino - La rassegna teatrale, Costellazioni, organizzata da Asterlizze, compagnia teatrale nata nel 2018 che si occupa di produzioni e progetti caratterizzati da linguaggi multimediali e dedicati al tema della memoria, è stata inaugurata sabato 12 ottobre e toccherà diversi luoghi della città... (Torinotoday.it)

Al via Costellazioni - la rassegna teatrale diffusa di teatro - poesia - performance - musica e incontri a Torino - La rassegna teatrale, Costellazioni, organizzata da Asterlizze, compagnia teatrale nata nel 2018 che si occupa di produzioni e progetti caratterizzati da linguaggi multimediali e dedicati al tema della memoria, è stata inaugurata sabato 12 ottobre e toccherà diversi luoghi della città... (Torinotoday.it)