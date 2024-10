Palermo: incappucciati aspettano un 15enne disabile fuori dalla scuola e lo picchiano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I picchiatori sarebbero coetanei del 15enne picchiato: l'hanno atteso fuori dalla scuola con passamontagna e fazzoletti calati sul volto. Fanpage.it - Palermo: incappucciati aspettano un 15enne disabile fuori dalla scuola e lo picchiano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I picchiatori sarebbero coetanei delpicchiato: l'hanno attesocon passamontagna e fazzoletti calati sul volto.

