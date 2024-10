Nadal: «Sinner e Alcaraz stanno costruendo la propria storia. Alla fine faremo il confronto con me, Roger e Novak» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rafael Nadal tra sei che prenderanno una marea di soldi per giocare in Arabia Saudita il “Six Kings Slam”, è il king semi-deposto. Ha appena annunciato il ritiro a breve, e il gettone di presenza a Riad era troppo ghiotto per rinunciarci. Ovviamente appena arrivato è rimasto sul vago in sala stampa anche sull’opportunità o meno di giocare in Arabia. Ma Nadal ha parlato delle grandi rivalità, della sua generazione e di quella presente, con Sinner e Alcaraz. “Era da tanto che non giocavo. Essere qui con i miei compagni e alcuni dei migliori giocatori al mondo è qualcosa che mi motiva e non vedo l’ora di debuttare. Con Djokovic abbiamo già giocato abbastanza volte, non avevamo bisogno di giocare di nuovo. È sempre stata una grande sfida”. “Con Roger ho un rapporto speciale, ma anche con Novak ho un bel rapporto. Tutto dipende da come intendi lo sport. Ilnapolista.it - Nadal: «Sinner e Alcaraz stanno costruendo la propria storia. Alla fine faremo il confronto con me, Roger e Novak» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rafaeltra sei che prenderanno una marea di soldi per giocare in Arabia Saudita il “Six Kings Slam”, è il king semi-deposto. Ha appena annunciato il ritiro a breve, e il gettone di presenza a Riad era troppo ghiotto per rinunciarci. Ovviamente appena arrivato è rimasto sul vago in sala stampa anche sull’opportunità o meno di giocare in Arabia. Maha parlato delle grandi rivalità, della sua generazione e di quella presente, con. “Era da tanto che non giocavo. Essere qui con i miei compagni e alcuni dei migliori giocatori al mondo è qualcosa che mi motiva e non vedo l’ora di debuttare. Con Djokovic abbiamo già giocato abbastanza volte, non avevamo bisogno di giocare di nuovo. È sempre stata una grande sfida”. “Conho un rapporto speciale, ma anche conho un bel rapporto. Tutto dipende da come intendi lo sport.

Rafa Nadal : «Le stelle del futuro sono Alcaraz e Sinner» - L’obiettivo si sposta poi sulla nuova generazione di campioni, a partire dal n. Stanno vincendo Slam e Masters. Per Rafa Nadal il Six Kings Slam in Arabia Saudita sarà l’occasione di tornare a calcare i campi a pochi giorni dall’annuncio del suo ritiro e a un mese dalle Finals di Coppa Davis, evento indicato dallo stesso maiorchino come sipario della sua carriera. (Lettera43.it)

Nadal : “Sinner e Alcaraz il futuro - Djokovic mi ha spinto al limite” - Stanno vincendo tornei importanti e penso che saranno le stelle del futuro se riusciranno a restare integri fisicamente. . Lo spagnolo è alle ultime partite della sua carriera, che si concluderà ufficialmente alle Finals di Coppa Davis di Malaga. ”Con Djokovic abbiamo giocato tante volte e sono sempre state grandi sfide. (Sportface.it)

Six Kings Slam - al torneo più ricco del mondo Sinner - Alcaraz e Nadal - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Basti pensare che i montepremi più alti tra gli Slam sono quelli di Wimbledon e degli US Open: 3,6 milioni. Si tratta, come detto, della cifra più alta di sempre messa in palio da un torneo di tennis. (Ilfaroonline.it)