Merate, 56enne investito sulle strisce: è grave. L’automobilista: “Non l’ho visto” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Merate (Lecco), 16 ottobre 2024 – Un 56enne è stato investito mentre attraversava la ex Statale 36 a Merate. E' stato rianimato in strada, poi è stato trasferito d'urgenza in ospedale al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono molto gravi. Lo ha travolto un automobilista di 53 anni al volante di una Fiat 500. Dove L'incidente è successo nella prima serata di oggi, nella frazione di Cicognola: il 56enne era appena uscito da un bar, di cui è cliente abituale, e stava attraversando la strada, sembra non sulle strisce pedonali. “Non l'ho visto”, ha raccontato sotto shock il guidatore che l’ha falciato. A tradirlo, oltre al fatto che il pedone non si trovasse sui passaggi zebrati, anche la pioggia battente e il riflesso delle luci sull'asfalto nero bagnato. Il 56enne era privo di sensi. Ilgiorno.it - Merate, 56enne investito sulle strisce: è grave. L’automobilista: “Non l’ho visto” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Lecco), 16 ottobre 2024 – Unè statomentre attraversava la ex Statale 36 a. E' stato rianimato in strada, poi è stato trasferito d'urgenza in ospedale al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono molto gravi. Lo ha travolto un automobilista di 53 anni al volante di una Fiat 500. Dove L'incidente è successo nella prima serata di oggi, nella frazione di Cicognola: ilera appena uscito da un bar, di cui è cliente abituale, e stava attraversando la strada, sembra nonpedonali. “Non l'ho”, ha raccontato sotto shock il guidatore che l’ha falciato. A tradirlo, oltre al fatto che il pedone non si trovasse sui passaggi zebrati, anche la pioggia battente e il riflesso delle luci sull'asfalto nero bagnato. Ilera privo di sensi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Merate : spazzolino ingoiato - non è stato un incidente domestico. La testimonianza della giovane salvata al Mandic - Ho capito che ci sono cose che fanno più paura di ingrassare, ad esempio rimanere una notte in Pronto soccorso con il solo pensiero di aver messo a rischio la propria vita e di aver sconvolto i propri cari per seguire un ideale di magrezza che credevo mi avrebbe reso felice. Una scelta difficile, compiuta per due motivi: sia in segno di gratitudine verso l’endoscopista che è riuscito ad estrarle ... (Ilgiorno.it)

Perde il figlio all’ottavo mese di gravidanza : si era precipitata all’ospedale di Merate dove però il punto nascite è stato chiuso - La 33enne è stata così stabilizzata e, nel giro di un'oretta, trasferita d'urgenza in ambulanza all'Alessandro Manzoni di Lecco: è stata sottoposta a cesareo, ormai però il piccolo era morto. Quest'oggi tuttavia un'altra donna incinta che si è rivolta in ospedale a Merate è stata obbligata ad andare altrove, perché al Mandic nessuno avrebbe assicurato la presa in carico di un'eventuale emergenza ... (Ilgiorno.it)