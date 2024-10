Anteprima24.it - Mancata riapertura ferrovia Benevento-Cancello, Barone (Lega): “Una vergogna le continue prese in giro”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Ringrazio ancora una volta il capogruppo dellain Regione Severino Nappi per essersi occupato nuovamente dei problemi dell’Eav e in particolare delladella linearia-Napoli viae delleinai pendolari dei vertici dell’azienda del trasporto regionale”. A dirlo è Luigi, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes dellaSalvini premier che annuncia “sui lavori della stazioneAppia e sullaun’interrogazione del capogruppo Nappi. Basta con le bugie sulla, laè chiusa oramai da quasi quattro anni e della riattivazione non se ne parla con disagi enormi per pendolari, studenti, lavoratori, turisti e chiunque deve spostarsi da, dalla Valle Caudina o dalla Valle Suessola per Napoli e viceversa.