Maltempo in Liguria: Esondazioni e Disagi Nella Circolazione per le Forti Piogge (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ondata di Maltempo ha colpito duramente la Liguria, portando Esondazioni e Disagi alla viabilità. Le Forti Piogge degli ultimi giorni, infatti, hanno causato l’uscita del fiume Bormida dai suoi argini, colpendo in particolare le località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte. Questa emergenza ha messo in ginocchio la Circolazione ferroviaria e stradale della regione, generando preoccupazione tra i cittadini e nelle autorità competenti. Esondazioni e allagamenti nelle località colpite L’intensità delle Piogge ha superato le attese, costringendo il fiume Bormida a esondare. Questo fenomeno naturale è stato particolarmente critico nei comuni di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte, dove le autorità locali hanno attivato procedure di emergenza. Gaeta.it - Maltempo in Liguria: Esondazioni e Disagi Nella Circolazione per le Forti Piogge Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’ondata diha colpito duramente la, portandoalla viabilità. Ledegli ultimi giorni, infatti, hanno causato l’uscita del fiume Bormida dai suoi argini, colpendo in particolare le località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte. Questa emergenza ha messo in ginocchio laferroviaria e stradale della regione, generando preoccupazione tra i cittadini e nelle autorità competenti.e allagamenti nelle località colpite L’intensità delleha superato le attese, costringendo il fiume Bormida a esondare. Questo fenomeno naturale è stato particolarmente critico nei comuni di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte, dove le autorità locali hanno attivato procedure di emergenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frane e allagamenti - è allerta maltempo in Liguria - Fiumi esondati e strade allagate: torna il maltempo in Liguria. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona). L'autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa per circa un'ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. . Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. (Quotidiano.net)

Maltempo in Liguria - fiumi esondati e strade allagate. Sospesa la circolazione ferroviaria - La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona), e diverse strade della provincia, tra cui l’Aurelia a Celle e via Bulaxe a Loano, sono state chiuse per allagamenti e alberi. Fiumi esondati e strade allagate : torna il maltempo in Liguria. . . Il fiume Bormida è esondato nel savonese, colpendo le località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti ... (Gazzettadelsud.it)

Maltempo Liguria - esondano fiumi e torrenti : scuole chiuse a Spezia - Situazioni critiche si sono verificate anche lungo il torrente Maremola tra Albenga e Tovo San Giacomo, mentre a Savona si monitora attentamente il livello del torrente Letimbro, vicino al limite in diverse aree. Le esondazioni hanno colpito duramente l’entroterra ligure, in particolare il fiume Bormida, che ha rotto gli argini in più punti a Ferrania, Altare e Cairo Montenotte. (Lettera43.it)