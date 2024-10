Maltempo, allagamenti e fiumi esondati in Liguria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Maltempo e le forti piogge che hanno fatto scattare l’allerta gialla in Liguria stanno causando criticità in provincia di Savona, con allagamenti diffusi e alcune strade chiuse. Dopo il passaggio della perturbazione a Ponente, le aree attualmente più colpite sono quelle di Albenga e tutto l’entroterra. allagamenti di strade e scantinati segnalati anche a Celle Ligure e Calice Ligure, con il progressivo spostamento della perturbazione verso Levante. Lapresse.it - Maltempo, allagamenti e fiumi esondati in Liguria Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ile le forti piogge che hanno fatto scattare l’allerta gialla instanno causando criticità in provincia di Savona, condiffusi e alcune strade chiuse. Dopo il passaggio della perturbazione a Ponente, le aree attualmente più colpite sono quelle di Albenga e tutto l’entroterra.di strade e scantinati segnalati anche a Celle Ligure e Calice Ligure, con il progressivo spostamento della perturbazione verso Levante.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria - piogge forti e allagamenti : le immagini sui social - . Impazzano sui social i video che riprendono i disagi e i danni che le forti piogge stanno causando in Liguria dove è scattata l’allerta gialla per il maltempo. Situazione analoga anche a Quiliano. Le criticità maggiori sono in provincia di Savona, con allagamenti diffusi e alcune strade chiuse. Allagamenti di strade e scantinati segnalati anche a Celle Ligure e Calice Ligure, disagi alla ... (Lapresse.it)

Frane e allagamenti - è allerta maltempo in Liguria - Domani scuole chiuse nello Spezzino mentre a Celle Ligure i bimbi, a causa dell'allerta neteo, sono bloccati in classe. . Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l'Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi ... (Quotidiano.net)

Maltempo - grave situazione a Celle Ligure. Il sindaco : “I bimbi non escano da scuola - allagamenti e frane nei territori vicini” - Il sindaco: “I bimbi non escano da scuola, allagamenti e frane nei territori vicini” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . La situazione è abbastanza grave, come dichiara il sindaco di Celle Ligure, Marco Beltrame: "Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull'Aurelia a Celle ... (Orizzontescuola.it)