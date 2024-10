Lotta alla movida molesta nell'Umbertino, il sindaco firma l'ordinanza: divieti per asporto e chiusure locali dalle 2 (nel weekend) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato l'attesa ordinanza per contenere la movida nel quartiere Umbertino. Dopo un confronto intenso con residenti della zona e gestori delle attività , il primo cittadino ha emesso un provvedimento valido dalla mezzanotte del 17 ottobre fino a tutto il 4 Baritoday.it - Lotta alla movida molesta nell'Umbertino, il sindaco firma l'ordinanza: divieti per asporto e chiusure locali dalle 2 (nel weekend) Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildi Bari, Vito Leccese, hato l'attesaper contenere lanel quartiere. Dopo un confronto intenso con residenti della zona e gestori delle attività , il primo cittadino ha emesso un provvedimento valido dmezzanotte del 17 ottobre fino a tutto il 4

