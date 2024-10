Lo Spezia Calcio apre il voto per scegliere il nuovo logo del club: un’iniziativa dopo le proteste dei tifosi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un’iniziativa che segna una nuova fase nella comunicazione tra Lo Spezia Calcio e la sua tifoseria, il club ligure ha deciso di porre agli appassionati la responsabilità di scegliere il proprio nuovo logo. Questa decisione arriva dopo le numerose contestazioni sollevate in estate in seguito al rebranding, che includeva un simbolo controverso associato ad un’estetica non gradita. Con le votazioni aperte sul sito ufficiale del club, si avvicina un cambiamento significativo all’identità visiva della squadra che quest’anno festeggia 118 anni di storia. Le polemiche sul rebranding estivo Lo Spezia Calcio ha recentemente affrontato un periodo di forte criticità legato al suo rebranding, iniziato nell’estate del 2023. Gaeta.it - Lo Spezia Calcio apre il voto per scegliere il nuovo logo del club: un’iniziativa dopo le proteste dei tifosi Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Inche segna una nuova fase nella comunicazione tra Loe la sua tifoseria, illigure ha deciso di porre agli appassionati la responsabilità diil proprio. Questa decisione arrivale numerose contestazioni sollevate in estate in seguito al rebranding, che includeva un simbolo controverso associato ad un’estetica non gradita. Con le votazioni aperte sul sito ufficiale del, si avvicina un cambiamento significativo all’identità visiva della squadra che quest’anno festeggia 118 anni di storia. Le polemiche sul rebranding estivo Loha recentemente affrontato un periodo di forte criticità legato al suo rebranding, iniziato nell’estate del 2023.

Il logo dello Spezia calcio alla fase finale : la gente può votare il preferito - Questo il link per accedere alla votazione finale: www. Da oggi e per le prossime due settimane, con chiusura fissata per il 31 ottobre, i tifosi dello Spezia calcio avranno la possibilità di votare uno dei quattro progetti finalisti, scelti proprio dai focus group organizzati negli ultimi mesi con gli stakeholders del club, e stabilire quello che sarà il nuovo logo dello Spezia Calcio a partire ... (Lanazione.it)

Calcio - dalla Serie A alla C. Tutte le partite delle squadre toscane - umbre e dello Spezia - Serie A Fiorentina-Milan (domenica 6 ottobre, ore 20:45) Lazio-Empoli (domenica 6 ottobre, ore 15:00) Serie B Pisa-Cesena (sabato 5 ottobre, ore 15:00) Frosinone-Carrarese (sabato 5 ottobre, ore 15:00) Spezia-Reggiana (sabato 5 ottobre, ore 15:00) Serie C Milan Futuro-Pianese (sabato 5 ottobre, ore 15:00) Carpi-Pontedera (sabato 5 ottobre, ore 15:00) Pineto-Gubbio (domenica 6 ... (Sport.quotidiano.net)

Calciomercato Spezia - rinnova Mascardi : i dettagli dell’accordo - Lo Spezia è una seria candidata alla promozione in Serie A ed è già alta l’attesa in vista della sfida contro la Reggiana. “Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Diego Mascardi alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2028. (Calcioweb.eu)