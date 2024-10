LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: attacchi e contrattacchi in gruppo, 40 km all’arrivo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Nelle prime posizioni del gruppo si fa vedere anche Davide Formolo. 15.49 Ripreso Camprubì, altri tre corridori provano ad evadere, ma senza successo. 15.48 Velocità media che è aumentata a circa 42.3 km/h. Negli ultimi chilometri c’è stata una forte accelerata. 15.47 Vantaggio dello spagnolo comunque non elevatissimo, si parla di sei/sette secondi. 15.45 Prova a partire un corridore della Q36.5 Pro Cycling Team: si tratta dello spagnolo Marcel Camprubì. 15.44 40 chilometri al traguardo! 15.43 Nuova accelerazione nel gruppo sulle prime rampe dello strappetto di Torri di Arcugnano. 15.42 gruppo che torna subito compatto: viene subito assorbito il tentativo da parte di Rochas. 15.41 Si è formato un piccolo drappello a pochi metri da Rochas. 15. Oasport.it - LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA: attacchi e contrattacchi in gruppo, 40 km all’arrivo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Nelle prime posizioni delsi fa vedere anche Davide Formolo. 15.49 Ripreso Camprubì, altri tre corridori provano ad evadere, ma senza successo. 15.48 Velocità media che è aumentata a circa 42.3 km/h. Negli ultimi chilometri c’è stata una forte accelerata. 15.47 Vantaggio dello spagnolo comunque non elevatissimo, si parla di sei/sette secondi. 15.45 Prova a partire un corridore della Q36.5 Pro Cycling Team: si tratta dello spagnolo Marcel Camprubì. 15.44 40 chilometri al traguardo! 15.43 Nuova accelerazione nelsulle prime rampe dello strappetto di Torri di Arcugnano. 15.42che torna subito compatto: viene subito assorbito il tentativo da parte di Rochas. 15.41 Si è formato un piccolo drappello a pochi metri da Rochas. 15.

