L’Italia non merita questa indecorosa deferenza | ci serve una politica estera autorevole

di Savino Balzano La verità è semplice quanto dolorosa: in politica estera la posizione dell'Italia non è dignitosa.Giorgia Meloni, seppur condannando (a mio avviso timidamente) i crimini israeliani perpetrati a danno del contingente Unifil (e, ahimè, solo quelli), tira fuori la solfa del rigurgito antisemita. Ciò offende il nostro Paese: L'Italia non è assolutamente un paese antisemita, anzi. La colposa tolleranza dimostrata dinanzi alle azioni di Israele dimostra ampiamente il contrario. Proviamo tuttavia a seguire la sua impostazione, al fine di evidenziare quanto ipocrita e doppiopesista sia il nostro approccio. Quando la Russia di Putin ha dato il via all'invasione dell'Ucraina, ad esempio, lo sdegno è stato generale e tale sdegno, supportato massivamente da politica e informazione, ha davvero aperto le porte a un sentimento di pura russofobia.

