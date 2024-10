L’inflazione rallenta ma fare la spesa resta una stangata: +112 euro per una famiglia con 2 figli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – È confermato: L’inflazione a settembre scende al +0,7% rispetto all’1,1% registrato ad agosto. A rivelarlo è l’ultima stima Istat che conferma le analisi preliminari sul rallentamento delL’inflazione. Ma c’è un però: mentre i dati ci raccontano un calo, il carrello della spesa rappresenta ancora una stangata per le famiglie. Ma perché questa discrepanza? Per l’Unione nazionale consumatori il calo rappresenterebbe un effetto illusorio e temporaneo legato alla fine delle vacanze estive, e non un mero miglioramento per i consumatori. Calo illusorio legato alle vacanze È Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, a spiegare le ragioni del calo (e perché sarà temporaneo). Quotidiano.net - L’inflazione rallenta ma fare la spesa resta una stangata: +112 euro per una famiglia con 2 figli Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – È confermato:a settembre scende al +0,7% rispetto all’1,1% registrato ad agosto. A rivelarlo è l’ultima stima Istat che conferma le analisi preliminari sulmento del. Ma c’è un però: mentre i dati ci raccontano un calo, il carrello dellarappresenta ancora unaper le famiglie. Ma perché questa discrepanza? Per l’Unione nazionale consumatori il calo rappresenterebbe un effetto illusorio e temporaneo legato alla fine delle vacanze estive, e non un mero miglioramento per i consumatori. Calo illusorio legato alle vacanze È Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, a spiegare le ragioni del calo (e perché sarà temporaneo).

