Liam Payne, ex cantante degli One Direction, è stato trovato morto a Buenos Aires, nel cortile interno di un hotel. Come conferma Reuters, il 31enne sarebbe deceduto dopo un volo dal terzo piano di un albergo nel quartiere Palermo della capitale argentina, in calle Costa Rica. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto, se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o siano coinvolte altre persone. Secondo quanto riferisce il quotidiano argentino La Nacion, la direzione dell'hotel avrebbe chiamato la polizia segnalando la presenza di un uomo con atteggiamento molesto e aggressivo nella struttura, probabilmente sotto l'effetto di alcol o droga. Al loro arrivo però, poco dopo le 17 ora locale, le forze dell'ordine hanno trovato il corpo del giovane già privo di vita, dopo una caduta di oltre 12 metri.

