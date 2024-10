L’ex premier israeliano Olmert e il nipote di Arafat spiegano il loro piano di pace: “È l’unica soluzione possibile”. Su La7 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ehud Olmert è stato premier di Israele e sindaco di Gerusalemme, ultimamente balzato agli onori delle cronache per i suoi durissimi attacchi a Benjamin Netanyahu (“Israele esploderà come un vulcano e Netanyahu verrà spazzato via dalla lava“). Nasser al Qudwa è il nipote del leader palestinese Yasser Arafat, ex rappresentante dell’Olp alle Nazioni Unite dal 1991 al 2005 e ministro degli Esteri dell’Anp fino al 2006. Insieme hanno stilato una proposta congiunta di pace che stanno presentando in Europa e nel mondo, “l’unica soluzione possibile”, come asseriscono i due ex politici. I punti fondamentali del disegno includono la creazione dello Stato palestinese col ritorno ai confini del 1967, la cessione del 4,4% della Cisgiordania da parte dei palestinesi agli israeliani in cambio di un altrettanto 4,4% di territorio israeliano, che fungerebbe da corridoio tra Gaza e Cisgiordania. Ilfattoquotidiano.it - L’ex premier israeliano Olmert e il nipote di Arafat spiegano il loro piano di pace: “È l’unica soluzione possibile”. Su La7 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ehudè statodi Israele e sindaco di Gerusalemme, ultimamente balzato agli onori delle cronache per i suoi durissimi attacchi a Benjamin Netanyahu (“Israele esploderà come un vulcano e Netanyahu verrà spazzato via dalla lava“). Nasser al Qudwa è ildel leader palestinese Yasser, ex rappresentante dell’Olp alle Nazioni Unite dal 1991 al 2005 e ministro degli Esteri dell’Anp fino al 2006. Insieme hanno stilato una proposta congiunta diche stanno presentando in Europa e nel mondo, “”, come asseriscono i due ex politici. I punti fondamentali del disegno includono la creazione dello Stato palestinese col ritorno ai confini del 1967, la cessione del 4,4% della Cisgiordania da parte dei palestinesi agli israeliani in cambio di un altrettanto 4,4% di territorio, che fungerebbe da corridoio tra Gaza e Cisgiordania.

