Kurt Angle e l’esilarante modo di vivere la sua gimmick ad inizio carriera

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)potrà essere anche ricordato come la “Wrestling Machine”, ma era molto più esuberante durante i suoi primi anni diin WWE. L’ex eroe olimpico durante un’intervista per “WFAN” ha ricordato una delle cose più stupide che ha fatto durante i suoi primi giorni in federazione. Lo scherzo di Gerald Brisco Vince McMahon aveva ordinato addi indossare non una, ma ben 25 medaglie d’oro olimpiche contemporaneamente per il suo personaggio. All’epoca Gerald Brisco era molto vicino a McMahon e così istruì l’ex eroe olimpico ad indossare le medaglie ovunque andasse e qualsiasi cosa facesse. “Mi disse ‘Deviil tuo personaggio tutto il tempo!’ Così l’ho fatto per un paio di settimane” ha dettoai microfoni di WFAN.ha poi ricordato di aver camminato lungo un corridoio di un’arena dove ha catturato l’attenzione di Vince McMahon.