Jacobelli verso Roma-Inter: «Juric controcorrente». Poi azzarda (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jacobelli ha detto la sua su Roma-Inter. Il giornalista ha condiviso il suo pensiero sui giallorossi, prossimi avversari dei campioni d’Italia. VOLANO – Xavier Jacobelli, su Twm Radio, ha parlato dell’imminente partita tra Roma e Inter, in programma domenica sera. Il giornalista, che pochi giorni fa è stato Intercettato anche da noi di Inter-News.it, si esprime così sui giallorossi avversari della Beneamata: «Juric va controcorrente rispetto alla condizione delicata della Roma. Lo shock dell’esonero di De Rossi ancora non è stato smaltito dall’ambiente. Il distacco tra la proprietà e la tifoseria è preoccupante e c’è un problema di comunicazione. Non bastano dei comunicati per parlare con la propria gente. L’ottimismo di Juric arriva però dalla consapevolezza del lavoro svolto in queste prime settimane. Inter-news.it - Jacobelli verso Roma-Inter: «Juric controcorrente». Poi azzarda Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha detto la sua su. Il giornalista ha condiviso il suo pensiero sui giallorossi, prossimi avversari dei campioni d’Italia. VOLANO – Xavier, su Twm Radio, ha parlato dell’imminente partita tra, in programma domenica sera. Il giornalista, che pochi giorni fa è statocettato anche da noi di-News.it, si esprime così sui giallorossi avversari della Beneamata: «varispetto alla condizione delicata della. Lo shock dell’esonero di De Rossi ancora non è stato smaltito dall’ambiente. Il distacco tra la proprietà e la tifoseria è preoccupante e c’è un problema di comunicazione. Non bastano dei comunicati per parlare con la propria gente. L’ottimismo diarriva però dalla consapevolezza del lavoro svolto in queste prime settimane.

