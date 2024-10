Inter, infortunio muscolare per Zielinski: a rischio per la Roma? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) infortunio muscolare per il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski, costretto a uscire nel corso della sfida di Nations League contro la Croazia. Il calciatore, che ha chiesto il cambio al 74?, dopo essere andato in gol nel corso del primo tempo, ha sentito un dolore alla parte posteriore della coscia destra, dopo aver effettuato un passaggio: non appena sentita la fitta, si è fermato precauzionalmente e ha chiesto il cambio alla panchina. Le sue condizioni saranno da rivalutare in vista di Roma-Inter, non appena rientrerà in Italia. L'articolo Inter, infortunio muscolare per Zielinski: a rischio per la Roma? CalcioWeb. Calcioweb.eu - Inter, infortunio muscolare per Zielinski: a rischio per la Roma? Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di mercoledì 16 ottobre 2024)per il centrocampista dell’Piotr, costretto a uscire nel corso della sfida di Nations League contro la Croazia. Il calciatore, che ha chiesto il cambio al 74?, dopo essere andato in gol nel corso del primo tempo, ha sentito un dolore alla parte posteriore della coscia destra, dopo aver effettuato un passaggio: non appena sentita la fitta, si è fermato precauzionalmente e ha chiesto il cambio alla panchina. Le sue condizioni saranno da rivalutare in vista di, non appena rientrerà in Italia. L'articoloper: aper la? CalcioWeb.

