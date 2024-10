Bergamonews.it - Indagini sicure e documentate: il supporto di Investigazioni San Giorgio per privati e imprese

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grazie al fondatore nonché investigatore Mario Ceci, da oltre 70 anniSanoffre soluzioniper risolvere i dubbi e le incertezze die aziende. Con un’esperienza che affonda le radici nel 1946, questa storica agenzia investigativa rappresenta un pilastro di affidabilità e competenza per il territorio bergamasco e bresciano, garantendoe legalmente valide. Tra le problematiche più critiche per le aziende, la concorrenza sleale dipendente, rappresenta una minaccia concreta e spesso sottovalutata. Questa pratica illecita può verificarsi quando un dipendente, un ex dipendente o un collaboratore utilizza informazioni riservate, tecniche o contatti acquisiti all’interno dell’azienda per trarre vantaggi personali o a favore di una società concorrente.