In autostrada con 23 chili di cocaina, arrestato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Aveva nascosto in due doppifondi ricavati nella sua auto ben 23 chili di droga, venti panetti di cocaina. Sono stati sequestrati dalla polizia stradale di Pian del Voglio, che ha arrestato un trentenne incensurato. L'uomo è stato intercettato sulla tratta Bologna-Roma dell'Autosole. All'andata gli agenti della Polstrada di Arezzo si erano accorti che la sua auto era modificata, con due doppifondi che però erano vuoti. Il conducente era così stato lasciato andare, ma la vettura è stata tenuta d'occhio e della circostanza sono stati avvisati i colleghi operativi su altre tratte dell'Autosole, anche in direzione Nord. L'indomani la vettura è stata nuovamente fermata per un controllo, durante il viaggio di ritorno verso Bologna. Lanazione.it - In autostrada con 23 chili di cocaina, arrestato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Aveva nascosto in due doppifondi ricavati nella sua auto ben 23di droga, venti panetti di. Sono stati sequestrati dalla polizia stradale di Pian del Voglio, che haun trentenne incensurato. L'uomo è stato intercettato sulla tratta Bologna-Roma dell'Autosole. All'andata gli agenti della Polstrada di Arezzo si erano accorti che la sua auto era modificata, con due doppifondi che però erano vuoti. Il conducente era così stato lasciato andare, ma la vettura è stata tenuta d'occhio e della circostanza sono stati avvisati i colleghi operativi su altre tratte dell'Autosole, anche in direzione Nord. L'indomani la vettura è stata nuovamente fermata per un controllo, durante il viaggio di ritorno verso Bologna.

