Il Monumentale di Milano: una città silenziosa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Benvenuti al Cimitero Monumentale di Milano, il nostro itinerario attraverso i sentieri e i monumenti del Cimitero Monumentale di Milano, una città dentro la città dove la storia e la memoria si intrecciano in un eterno abbraccio. Iniziamo con la tomba di Alessandro Manzoni, autore dei "Promessi Milanotoday.it - Il Monumentale di Milano: una città silenziosa Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Benvenuti al Cimiterodi, il nostro itinerario attraverso i sentieri e i monumenti del Cimiterodi, unadentro ladove la storia e la memoria si intrecciano in un eterno abbraccio. Iniziamo con la tomba di Alessandro Manzoni, autore dei "Promessi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano - tre edicole del Cimitero Monumentale assegnate all'asta per 3 - 8 milioni di euro - A tanto è stata assegnata all'asta l'edicola Annoni, per cui Palazzo Marino aveva fissato una base di 477mila euro. Il valore complessivo di base, superiore a 1 milione e 200mila euro, è stato più che triplicato: i tre monumenti sono stati assegnati per un totale che sfiora i 3,8 milioni di euro. . (Tg24.sky.it)

Spesi 2 - 45 milioni di euro per una cappella nel Cimitero Monumentale di Milano : l’assegnazione è per 99 anni - Un'edicola del Cimitero Monumentale è stata data "in affitto" per 99 anni a 2,45 milioni di euro: se a Milano vivere in un quartiere alla moda ha i suoi costi, anche riposare in pace in un posto esclusivo deve averli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Al Cimitero Monumentale di Milano assegnate tre edicole del valore di 3 milioni e 800mila euro - Un risultato insperato, inevitabilmente accolto come manna caduta dal cielo. Il Famedio, un vero e proprio Pantheon milanese, custodisce le salme di glorie milanesi e italiane, la più famosa delle quali è quella di Alessandro Manzoni, oltre a Carlo Cattaneo, Salvatore Quasimodo e Carla Fracci. Fra queste le edicole Vogel, Bernasconi, Castiglioni, Bonomi, Erba, Origgi e Mangili. (Ilgiorno.it)