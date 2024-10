Lapresse.it - Il ministro Giuli alla Buchmesse: “Gestione Maxxi? Parlano i numeri, quelli veri”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Sulla”. Lo ha detto ildella Cultura, Alessandro, a margine dell’inaugurazione dello Stand Collettivo italianoBuchemesse 2024, rispondendo ad una domanda sulle polemiche per ladel. “Non voglio polemizzare. Neanche con chi ha presieduto ilprima di me. Ichiaro. Ilha vissuto e sta vivendo un’età dell’oro, con il maggior numero di visitatori da quando è nato il. Il fatto che ci sia stato un semestre di transizione rispettoprecedente governance nel 2023 non è problema”, ha detto ancora ildella Cultura. “Io non rimprovero la precedentedi aver lasciato una programmazione e un budget che erano un po’ così così. Ma accetto comunque le critiche e aspetto che tutti vedano i”, ha aggiunto