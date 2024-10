Il gas conclude in ribasso -18% a 39 euro al Megawattora

Il gas conclude in ribasso (-1,8%) a 39 euro al Megawattora (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prezzo del gas in calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso in ribasso dell'1,8% a 39,2 euro al Megawattora. Quotidiano.net - Il gas conclude in ribasso (-1,8%) a 39 euro al Megawattora Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prezzo del gas in calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a novembre ha chiuso indell'1,8% a 39,2al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Gme - prezzo gas in Italia in ribasso a 41 - 18 euro al MWh - Il valore dell'indice Ig i(Italian gas index) per l'8 ottobre è pari a 41,18 euro al MWh, in ribasso rispetto al 7 ottobre attestatosi a 42,07 euro al MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per ... (Quotidiano.net)

La locomotiva d’Europa non riesce a ripartire : Germania in recessione anche nel 2024 - tagliate al ribasso le stime del Pil - L’ultima stima di Berlino prevedeva una crescita dello 0,3% per il 2024. Le prossime elezioni federali sono già state fissate: l’appuntamento con le urne sarà il 28 settembre 2025. . La ricetta su cui punta Berlino prevede un mix di agevolazioni fiscali, prezzi dell’energia permanentemente ridotti per l’industria, tagli alla burocrazia e incentivi per mantenere le persone più anziane nella forza ... (Open.online)

La locomotiva d’Europa non riesce a ripartire : Germania in recessione anche nel 2024 - tagliate al ribasso le stime del Pil - Più ottimistica la previsione per gli anni a venire, con il governo tedesco che prevede di espandere la propria economia del +1,1% nel 2025 e del +1,6% nel 2026. L’ultima stima di Berlino prevedeva una crescita dello 0,3% per il 2024. La spina nel fianco di Scholz Seppur in linea con le aspettative degli esperti del settore, la revisione delle stime di crescita da parte di Berlino ... (Open.online)