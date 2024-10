Il clima presenta il conto: salgono i prezzi degli ortaggi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo. Gli eventi climatici estremi presentano il conto. Gli sbalzi che hanno contraddistinto i mesi scorsi fino ad arrivare alle intense piogge che si sono riversate nelle ultime settimane in diverse zone d’Italia compresa la Bergamasca, fanno sentire i loro effetti sull’agricoltura. Ci sono ripercussioni in modo particolare sulle coltivazioni degli ortaggi: i quantitativi su cui si può contare sono inferiori rispetto al consueto e questo spinge inevitabilmente i prezzi verso l’alto. Tracciando una panoramica del comparto, il direttore di Bergamo Mercati, Andrea Chiodi, spiega: “Per quanto riguarda la produzione locale, i raccolti hanno risentito degli allagamenti e dei soffocamenti delle piantine che si sono verificati sui campi per effetto delle abbondanti precipitazioni della scorsa settimana. Bergamonews.it - Il clima presenta il conto: salgono i prezzi degli ortaggi Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo. Gli eventitici estremino il. Gli sbalzi che hanno contraddistinto i mesi scorsi fino ad arrivare alle intense piogge che si sono riversate nelle ultime settimane in diverse zone d’Italia compresa la Bergamasca, fanno sentire i loro effetti sull’agricoltura. Ci sono ripercussioni in modo particolare sulle coltivazioni: i quantitativi su cui si può contare sono inferiori rispetto al consueto e questo spinge inevitabilmente iverso l’alto. Tracciando una panoramica del comparto, il direttore di Bergamo Mercati, Andrea Chiodi, spiega: “Per quanto riguarda la produzione locale, i raccolti hanno risentitoallagamenti e dei soffocamenti delle piantine che si sono verificati sui campi per effetto delle abbondanti precipitazioni della scorsa settimana.

