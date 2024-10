Georgia, affluenza record al debutto del voto anticipato: gli scenari dello “swing State” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 251.899 gli elettori che sono andati a votare in Georgia martedì 15 ottobre, nel primo giorno di early voting, il voto anticipato. Battuto il record del 2020, quando nella stessa fascia temporale si erano recati alle urne in 133mila. “affluenza spettacolare. Non abbiamo più aggettivi per descriverla”, scrive su X Gabriel Sterling, responsabile elettorale dell’ufficio del segretario di Stato della Georgia. Il dato mostra la partecipazione che queste elezioni stanno sollevando e arriva in uno degli Stati che più hanno catalizzato l’interesse delle campagne democratiche e repubblicane. La Georgia è uno dei sette swing States, gli Stati contesi – gli altri sono il Michigan, il Wisconsin, la Pennsylvania, il Nevada, il North Carolina, l’Arizona – che decideranno chi salirà alla Casa Bianca (data del voto 5 novembre). Ilfattoquotidiano.it - Georgia, affluenza record al debutto del voto anticipato: gli scenari dello “swing State” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono 251.899 gli elettori che sono andati a votare inmartedì 15 ottobre, nel primo giorno di early voting, il. Battuto ildel 2020, quando nella stessa fascia temporale si erano recati alle urne in 133mila. “spettacolare. Non abbiamo più aggettivi per descriverla”, scrive su X Gabriel Sterling, responsabile elettorale dell’ufficio del segretario di Stato della. Il dato mostra la partecipazione che queste elezioni stanno sollevando e arriva in uno degli Stati che più hanno catalizzato l’interesse delle campagne democratiche e repubblicane. Laè uno dei settes, gli Stati contesi – gli altri sono il Michigan, il Wisconsin, la Pennsylvania, il Nevada, il North Carolina, l’Arizona – che decideranno chi salirà alla Casa Bianca (data del5 novembre).

