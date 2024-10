Frattesi nella sua miglior versione: l’Inter ha ora una certezza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Davide Frattesi continua nel suo percorso di crescita verso la piena affermazione nel calcio internazionale: l’Inter ne è consapevole e sta agendo di conseguenza. MATURAZIONE – Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter è l’uomo in più dell’Italia di Luciano Spalletti, come dimostrato dalla rete siglata contro Israele nel 4-1 del Bluenergy Stadium. Il calciatore nerazzurro sa farsi trovare al posto giusto nel momento giusto con una frequenza che non sarebbe banale neppure per un giocatore che di professione dovesse fare l’attaccante. Non è un caso, quindi, che in un centrocampo composto da calciatori maggiormente avvezzi alla fase difensiva come Samuele Ricci e Sandro Tonali, il classe 1999 si sia ritagliato il suo spazio da titolare a suon di prestazioni e tabellini timbrati. Inter-news.it - Frattesi nella sua miglior versione: l’Inter ha ora una certezza Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Davidecontinua nel suo percorso di crescita verso la piena affermazione nel calcio internazionale:ne è consapevole e sta agendo di conseguenza. MATURAZIONE – Davide, centrocampista delè l’uomo in più dell’Italia di Luciano Spalletti, come dimostrato dalla rete siglata contro Israele nel 4-1 del Bluenergy Stadium. Il calciatore nerazzurro sa farsi trovare al posto giusto nel momento giusto con una frequenza che non sarebbe banale neppure per un giocatore che di professione dovesse fare l’attaccante. Non è un caso, quindi, che in un centrocampo composto da calciatori maggiormente avvezzi alla fase difensiva come Samuele Ricci e Sandro Tonali, il classe 1999 si sia ritagliato il suo spazio da titolare a suon di prestazioni e tabellini timbrati.

