(Adnkronos) – Il Fotoreporter britannico Paul Lowe, famoso per aver documentato la guerra civile nell'ex Jugoslavia, particolarmente in Bosnia, lodato per aver acceso i riflettori sull'assedio di Sarajevo, è stato trovato morto il 12 ottobre sulle montagne di San Gabriel, lungo un sentiero escursionistico in California. Il 60enne sarebbe stato pugnalato al collo, secondo quanto L'articolo Fotoreporter Paul Lowe ucciso in California: arrestato il figlio 19enne proviene da Webmagazine24.

Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto : l'omicidio scuote il mondo del fotogiornalismo - Le sue doti di insegnante e il suo approccio coinvolgente hanno ispirato molti studenti e colleghi. È stato descritto come un maestro la cui energia e creatività sono state contagiose, elevando non solo il dialogo accademico ma anche il desiderio di fare la differenza nel mondo attraverso il fotogiornalismo.

