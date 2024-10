Firefly Video Beta: la rivoluzione Adobe per la creazione di video da testo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Adobe ha recentemente lanciato la Beta di Firefly video, una nuova funzione all’interno della sua piattaforma Firefly, che permette di creare video partendo da semplici prompt testuali o visivi. Questo strumento basato sull’intelligenza artificiale consente a designer e creatori di contenuti di generare video personalizzati in modo intuitivo e rapido, senza la necessità di complesse competenze tecniche. Gli utenti possono controllare aspetti come angolazioni della telecamera, tipi di inquadrature e applicare effetti visivi, ottimizzando i loro flussi di lavoro creativi. Quanto è intelligente l’intelligenza artificiale? Come funziona Firefly video L’utente inserisce un prompt testuale o un’immagine, e Firefly video elabora il contenuto per generare video personalizzati. .com - Firefly Video Beta: la rivoluzione Adobe per la creazione di video da testo Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha recentemente lanciato ladi, una nuova funzione all’interno della sua piattaforma, che permette di crearepartendo da semplici prompt testuali o visivi. Questo strumento basato sull’intelligenza artificiale consente a designer e creatori di contenuti di generarepersonalizzati in modo intuitivo e rapido, senza la necessità di complesse competenze tecniche. Gli utenti possono controllare aspetti come angolazioni della telecamera, tipi di inquadrature e applicare effetti visivi, ottimizzando i loro flussi di lavoro creativi. Quanto è intelligente l’intelligenza artificiale? Come funzionaL’utente inserisce un prompt testuale o un’immagine, eelabora il contenuto per generarepersonalizzati.

