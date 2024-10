Festa delle Rustie a Ruta di Camogli con caldarroste, frisceu dolci e torneo di cirulla (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna la Festa delle Rustie a Ruta di Camogli. Appuntamento sabato 26 ottobre dalle ore 14:30 alle 17:30 presso i giardini della parrocchia di Ruta con caldarroste e i caratteristici frisceu dolci, per un classico incontro dal sapore squisitamente autunnale. Il divertimento prosegue con il torneo Genovatoday.it - Festa delle Rustie a Ruta di Camogli con caldarroste, frisceu dolci e torneo di cirulla Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Torna ladi. Appuntamento sabato 26 ottobre dalle ore 14:30 alle 17:30 presso i giardini della parrocchia dicone i caratteristici, per un classico incontro dal sapore squisitamente autunnale. Il divertimento prosegue con il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Federcaccia : grande successo per l’undicesima Festa del cacciatore a Deruta - Nata dalla visione di Mario Damiani, storico esponente della Federcaccia e attuale segretario provinciale di Perugia, la festa è diventata simbolo di una comunità unita e determinata a. . . . In un’atmosfera di condivisione e passione si è conclusa con grande successo l’undicesima Festa del Cacciatore. (Perugiatoday.it)

Parigi 2024 - festa a Salaparuta per il ritorno a casa di Nino Pizzolato - Ad accogliere Pizzolato oltre 200 cittadini, oltre al sindaco Michele Saitta, agli assessori e al presidente del consiglio comunale Sarah Crocchiolo. Sono tornato a casa con una medaglia che vale tanto, nonostante qualche problema fisico. “Questa vittoria è motivo di orgoglio per tutti noi – ha commentato un Pizzolato visibilmente emozionato – Non dimentico mai il mio paese, io ho scelto lo ... (Sportface.it)