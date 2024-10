Isaechia.it - Eleonora Giorgi parla della paura di m0rire e confessa: “Ecco cosa voglio fare se riuscirò a sopravvivere”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo scorso 24 novembreha rivelato di soffrire di un tumore al pancreas per il quale si è sottoposta a diversi cicli di chemioterapia e ad un’operazione. L’attrice ha recentemente spiegato che la chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni). Tuttavia, il tumore si è allargato con la formazione di nuove metastasi. Per questo motivo,invierà alcuni campioni delle sue cellule in una clinica americana che ha trovato una chiave d’accesso per il suo tumore. Nel suo caso, le possibilità di guarigione sono del 14%. “Chi scopre di essere malato vive innanzitutto un’incredibile solitudine“, così l’attrice ha spiegato a Vanity Fair il motivo che l’ha spinta are pubblicamentesua malattia.rne per me è stato liberatorio. Non è stata “vanità”. Io sono cresciuta con il pubblico.