Dragon Ball: Sparking! Zero, la recensione: il ritorno di una leggenda (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dragon Ball è da sempre stato un diritto inalienabile per ogni essere umano sulla Terra. Per chiunque abbia trenta anni o poco più, è difficile non emozionarsi nel pensare all'impatto che l'eterna opera di Akira Toriyama ha avuto su molteplici generazioni di lettori, spettatori e anche videogiocatori.

Silent Hill 2 Remake supera Dragon Ball : Sparking! Zero mentre Astro Bot crolla in UK - Fatta questa precisazione, EA Sports FC 25 si è imposto al primo posto la scorsa settimana in UK, seguito da Silent Hill 2 Remake di Bloober Team. È inoltre interessante notare che Astro Bot è passato dalla precedente terza posizione alla dodicesima, subendo di conseguenza un crollo delle vendite in quel del Regno Unito. (Game-experience.it)

Dragon Ball : Sparking! Zero - la recensione - (Adnkronos) – Dragon Ball: Sparking! Zero segna il ritorno su console e PC della serie Budokai Tenkaichi dopo quasi 15 anni di assenza, presentandosi con un nuovo nome e una promessa ambiziosa: essere il miglior picchiaduro di Dragon Ball mai creato. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

Dragon Ball : Sparking! Zero - la recensione - Dragon Ball: Sparking! Zero segna il ritorno su console e PC della serie Budokai Tenkaichi dopo quasi 15 anni di assenza, presentandosi con un nuovo nome e una promessa ambiziosa: essere il miglior picchiaduro di Dragon Ball mai creato. Il sistema di combattimento di Sparking! Zero, pur condividendo alcune somiglianze con titoli più recenti come […]. (Sbircialanotizia.it)