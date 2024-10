Quifinanza.it - Detrazioni fiscali in Manovra legate al quoziente familiare, chi resta escluso

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le nuoveinpromettono di cambiare radicalmente il sistema per le famiglie italiane. Con l’introduzione del, il governo mira a parametrarle in base al numero di figli a carico. Ma chi davvero potrà beneficiarne e chi rischia di essereda questo nuovo meccanismo? Che cos’è e come funziona il? Il meccanismo delprevede un tetto di spesa basato sia sul reddito che sul numero di figli. Più componenti ha la famiglia, maggiori saranno lepossibili. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha spiegato che la revisione delle spese, compresa l’applicazione di questo sistema, dovrebbe portare un risparmio di circa 1 miliardo di euro per lo Stato nel 2025.